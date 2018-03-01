Апелляционный суд тоже отказался отстранить главу Госаудитслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Апелляционный суд Киева отказался отстранить от должности главу Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову, подозреваемую в незаконном обогащении. Об этом сообщил УНН прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец.
"Решение первой инстанции об отказе в отстранении отменили, потому что признали его немотивированной. В этой части апелляцию удовлетворена. Но постановили новое решение, которым все-таки, решили, что оснований для отстранения нет", - рассказал прокурор.
Напомним, 23 января председателю Государственной аудиторской службы сообщено о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.
По данным следствия, чиновник приобрела объекты недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожник (2016 выпуска), дорогостоящую мебель, технику, золотые слитки и наличные в сумме 112,8 тыс. долл. и 8,5 тыс. евро, найденные и изъятые детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.
25 января Соломенский районный суд Киева избрал для главы Держаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта.
29 января суд отказал САП в отстранении председателя Госаудитслужбы от должности.
Также сообщал УНН, что суд арестовал имущество главы Госаудитслужбы.