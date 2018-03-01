Апеляційний суд теж відмовився відсторонити голову Держаудитслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Апеляційний суд Києва відмовився відсторонити від посади голову Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, підозрюваної у незаконному збагаченні. Про це повідомив УНН прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець.
“Ухвалу першої інстанції скасували про відмову у відстороненні, тому що визнали її невмотивованою. В цій частині апеляцію задоволено. Але постановили нову ухвалу, якою все-таки, вирішили, що підстав для відсторонення немає”, — розповів прокурор.
Нагадаємо, 23 січня голові Державної аудиторської служби повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в розмірі близько 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних.
За даними слідства, посадовець придбала об’єкти нерухомого майна в Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку у сумі 112,8 тис. дол. та 8,5 тис. євро, знайдену та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці.
25 січня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого забов’язання до 25 березня.
29 січня суд відмовив САП у відстороненні голови Держаудитслужби від посади.
Також УНН повідомляв, що суд арештував майно голови Держаудитслужби.