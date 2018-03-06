Апелляционный суд также отказался отстранить Труханова
Киев • УНН
КИЕВ, 6 марта. УНН. Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского районного суда, отказавшего САП и НАБУ в отстранении Геннадия Труханова от должности городского головы Одессы. Такое решение приняла коллегия судей, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановления следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу прокурора - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Напомним, суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя. Днем ранее НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.
15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова. Заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана также отпустили под личное поручительство народного депутата. В САП обжаловали меру пресечения Труханову и его заместителю.
26 февраля Апелляционный суд Киева отказался менять Труханову меру пресечения, оставив в силе решение суда первой инстанции.