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Апеляційний суд також відмовився відсторонити Труханова

Київ • УНН

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КИЇВ, 6 березня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Солом’янського районного суду, який відмовив САП та НАБУ у відстороненні Геннадія Труханова від посади міського голови Одеси. Таке рішення ухвалила сьогодні колегія суддів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.

“За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 27 лютого 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу прокурора — без задоволення”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, суд відмовився відсторонити Труханова з посади мера Одеси.

14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника. Днем раніше НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.

15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова. Заступника мера Одеси Павла Вугельмана також відпустили на особисту поруку народного депутата. У САП оскаржили запобіжний захід Труханову і його заступнику.

26 лютого Апеляційний суд Києва відмовився змінювати Труханову запобіжний захід, залишивши у силі рішення суду першої інстанції.

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