Апелляционный суд сегодня рассмотрит жалобу по делу Н.Мартыненко

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 22 апреля 2017 года об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего народного депутата Украины Мартыненко Н.В., назначено на 3 мая 2017 года", - говорится в сообщении суда.

По информации суда, заседание начнется в 11:20.

Как сообщал УНН, САП подала апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, который отпустил на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Н.Мартыненко на поруки нардепам и министрам суд отдал 22 апреля.

Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали экс-нардепа Н.Мартыненко.

Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.