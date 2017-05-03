Апеляційний суд сьогодні розгляне скаргу в справі М.Мартиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Апеляційний суд Києва призначив на середу розгляд апеляційної скарги на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відмовив САП у застосуванні до колишнього народного депутата Миколи Мартиненка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 300 млн грн застави, передає УНН з посиланням на прес-службу суду.
“Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 22 квітня 2017 року про відмову у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно колишнього народного депутата України Мартиненка М.В., призначено на 3 травня 2017 року”, — йдеться у повідомленні суду.
За інформацією суду, засідання розпочнеться об 11:20.
Як повідомляв УНН, САП подала апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. М.Мартиненка на поруки нардепам і міністрам суд віддав 22 квітня.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали екс-нардепа М.Мартиненка.
Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.