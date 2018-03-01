Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на приговор Шуфрича-младшего на 15 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы столичной прокуратуры на приговор сыну народного депутата Нестора Шуфрича, признанного виновным в совершении ДТП, на 15 марта в связи с тем, что судья находится на больничном. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"В связи с тем, что судья Мельник В.В. с сегодняшнего дня находится на больничном рассмотрение апелляции перенесено на 15:00 15 марта ", - сказали в пресс-службе суда.
Как сообщал УНН, 26 августа вечером в Киеве произошло ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича.
28 декабря 2017 Печерский районный суд Киева объявил приговор Шуфрича-младшего . В частности, суд признал его виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобожденными от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.
18 января 2018 прокуратура Киева подала апелляционную жалобу на приговор сыну народного депутата Украины Нестора Шуфрича.
В столичной прокуратуре УНН сообщали о том, что считают наказание виновнику ДТП слишком мягким, поэтому в апелляционной инстанции просить назначить для обвиняемого наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года с лишением права управления транспортными средствами сроком до 3 лет.