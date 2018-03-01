Апеляційний суд переніс розгляд скарги на вирок Шуфричу-молодшому на 15 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги столичної прокуратури на вирок сину народного депутата Нестору Шуфричу, визнаного винним у скоєнні ДТП, на 15 березня у зв’язку з тим, що головуючий суддя перебуває на лікарняному. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.
“У зв’язку з тим, що суддя Мельник В.В. відсьогодні перебуває на лікарняному розгляд апеляції перенесено на 15:00 15 березня”, — сказали у прес-службі суду.
Як повідомляв УНН, 26 серпня увечері у Києві сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича.
28 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва оголосив вирок Шуфричу-молодшому. Зокрема, суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки зі звільненям від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік.
18 січня 2018 року прокуратура Києва подала апеляційну скаргу на вирок сину народного депутата України Нестора Шуфрича.
У столичній прокуратурі УНН повідомляли про те, що вважають покарання винуватцю ДТП занадто м’яким, тому в апеляційній інстанції проситимуть призначити для обвинуваченого покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном у 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами строком до 3 років.