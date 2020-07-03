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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 22435 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 116327 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120348 просмотра

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Апелляция на домашний арест Стерненко: суд отправился в совещательную комнату

Апелляция на домашний арест Стерненко: суд отправился в совещательную комнату

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Коллегия судей Киевского апелляционного суда, которая рассматривает апелляционную жалобу стороны защиты по применению к одесскому активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, отправилась в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

"Суд удаляется в совещательную комнату", - сказал судья.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Впоследствии суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Как сообщалось в УНН, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

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