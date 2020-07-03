Апелляция на домашний арест Стерненко: суд отправился в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Коллегия судей Киевского апелляционного суда, которая рассматривает апелляционную жалобу стороны защиты по применению к одесскому активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, отправилась в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.
"Суд удаляется в совещательную комнату", - сказал судья.
Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Впоследствии суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста.
Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Как сообщалось в УНН, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.
24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.