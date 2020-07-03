Апеляція на домашній арешт Стерненку: суд пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Колегія суддів Київського апеляційного суду, яка розглядає апеляційну скаргу сторони захисту на застосування до одеського активіста Сергія Стерненка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, видалилася до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
"Суд видаляється до нарадчої кімнати", - сказав суддя.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києві відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Згодом суд змінив адресу для відбування домашнього арешту.
Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Як повідомлялося в УНН, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.
24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.