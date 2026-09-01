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Апелляционное рассмотрение дела Мудрой перенесли на завтра из-за неявки адвоката

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Апелляционная палата ВАКС перенесла рассмотрение дела Мудрой на 2 августа из-за неявки защитника. Заседание частично закрыли для прессы.

Апелляционное рассмотрение дела Мудрой перенесли на завтра из-за неявки адвоката

Судья Апелляционной палаты ВАКС перенёс рассмотрение дела бывшей заместительницы руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой на среду, 2 августа, из-за неявки одного из адвокатов стороны защиты. Об этом передаёт корреспондент УНН из зала суда. 

Завтра в 12:45 мы продолжим апелляционное рассмотрение 

- сказал судья. 

Заседание перенесли в связи с неявкой одного из адвокатов стороны защиты. 

Отметим, сама Мудрая участвовала в заседании онлайн, поскольку, как отметил один из адвокатов, "не успели её доставить в связи со скоростью рассмотрения ходатайств". 

Во время заседания защитник Мудрой Артём Крикун-Труш ходатайствовал о закрытии заседания для прессы, аргументируя это тем, что "во время заседания ВАКС в зале постоянно совершались буллинговые действия, в том числе со стороны представителей, которые сегодня присутствуют на заседании". 

В итоге заседание частично закрыли для прессы. 

Дополнение

Защита Мудрой ходатайствует об избрании меры пресечения в виде личного обязательства. Защита заявляет, что при определении размера залога судья первой инстанции не провёл надлежащую оценку имущественного положения Мудрой и не установил её платёжеспособность.

Мудрую подозревают в рамках дела НАБУ "Форрест Гамп". По данным следствия, дело касается отмывания 150 млн грн, которые были внесены в качестве залога за фигуранта дела "Мидас".

25 августа ВАКС избрал Ирине Мудрой арест с альтернативой залога в размере 20 млн грн по делу "Форрест Гамп". 

26 августа УНН сообщал, что в ВАКС не поступали средства залога за экс-заместительницу руководителя Офиса президента Ирину Мудрую. 

Во время заседания адвокат рассказал, что за Мудрую неизвестное лицо внесло 666 гривен. 

Актёр Григорий Гришкан на своей странице в Facebook заявлял, что именно он внёс 666 гривен за Мудрую, как "осознанный жест солидарности с каждым украинцем, который стремится к окончательному демонтажу круговой поруки в высших эшелонах власти".

Залог за Ирину Мудру в размере 20 миллионов гривен до сих пор не поступил26.08.26, 15:00 • 4044 просмотра

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Ирина Мудрая
Национальное антикоррупционное бюро Украины