Апелляционное рассмотрение дела Мудрой перенесли на завтра из-за неявки адвоката

Судья Апелляционной палаты ВАКС перенёс рассмотрение дела бывшей заместительницы руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой на среду, 2 августа, из-за неявки одного из адвокатов стороны защиты. Об этом передаёт корреспондент УНН из зала суда.

Завтра в 12:45 мы продолжим апелляционное рассмотрение - сказал судья.

Заседание перенесли в связи с неявкой одного из адвокатов стороны защиты.

Отметим, сама Мудрая участвовала в заседании онлайн, поскольку, как отметил один из адвокатов, "не успели её доставить в связи со скоростью рассмотрения ходатайств".

Во время заседания защитник Мудрой Артём Крикун-Труш ходатайствовал о закрытии заседания для прессы, аргументируя это тем, что "во время заседания ВАКС в зале постоянно совершались буллинговые действия, в том числе со стороны представителей, которые сегодня присутствуют на заседании".

В итоге заседание частично закрыли для прессы.

Дополнение

Защита Мудрой ходатайствует об избрании меры пресечения в виде личного обязательства. Защита заявляет, что при определении размера залога судья первой инстанции не провёл надлежащую оценку имущественного положения Мудрой и не установил её платёжеспособность.

Мудрую подозревают в рамках дела НАБУ "Форрест Гамп". По данным следствия, дело касается отмывания 150 млн грн, которые были внесены в качестве залога за фигуранта дела "Мидас".

25 августа ВАКС избрал Ирине Мудрой арест с альтернативой залога в размере 20 млн грн по делу "Форрест Гамп".

26 августа УНН сообщал, что в ВАКС не поступали средства залога за экс-заместительницу руководителя Офиса президента Ирину Мудрую.

Во время заседания адвокат рассказал, что за Мудрую неизвестное лицо внесло 666 гривен.

Актёр Григорий Гришкан на своей странице в Facebook заявлял, что именно он внёс 666 гривен за Мудрую, как "осознанный жест солидарности с каждым украинцем, который стремится к окончательному демонтажу круговой поруки в высших эшелонах власти".

Залог за Ирину Мудру в размере 20 миллионов гривен до сих пор не поступил