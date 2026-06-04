Апелляционный суд подтвердил пожизненный приговор для рецидивиста, изнасиловавшего 8-летнюю девочку на Харьковщине

Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор 46-летнему мужчине, приговоренному к пожизненному лишению свободы за изнасилование и сексуальное насилие в отношении 8-летней девочки в Харьковской области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Осужденный пытался обжаловать решение суда первой инстанции и просил его оправдать. Однако прокуроры Харьковской областной прокуратуры в апелляции подтвердили законность приговора, обоснованность назначенного наказания и достаточность доказательств, на которых основывалось решение суда - говорится в сообщении.

В августе 2022 года в одном из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице 8-летнюю девочку. Чтобы увести ребенка за собой, он выдумал историю о поиске знакомой и якобы потерянном телефоне. После этого мужчина отвел потерпевшую в лесополосу, где изнасиловал ее. Ребенок сопротивлялся и пытался убежать, однако обидчик применил физическую силу, он угрожал девочке физической расправой, если она кому-то расскажет о случившемся. Кроме того, пообещал дать 5 тыс. гривен за молчание.

Когда осужденный заснул, потерпевшей удалось сбежать. Она добежала до ближайшего блокпоста и рассказала о преступлении военным, которые вызвали правоохранителей.

Это дело — об особо тяжком преступлении против беззащитного ребенка и об ответственности лица, которое уже было осуждено за аналогичные действия. Осужденный просил апелляционный суд оправдать его, однако сторона обвинения подтвердила законность приговора и достаточность доказательств. Пожизненное лишение свободы в этом деле является справедливым и необходимым наказанием - отметил прокурор отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Харьковской областной прокуратуры Филипп Трубников.

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