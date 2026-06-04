Апелляционный суд подтвердил пожизненный приговор для рецидивиста, изнасиловавшего 8-летнюю девочку на Харьковщине

$44.350.0151.530.14
ukenru
Эксклюзив
12:00 • 10743 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
09:29 • 14436 просмотра
В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины
08:49 • 19304 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Бызов призвал перенести региональное представительство МОТ из москвы в Центральную Азию
Эксклюзив
08:17 • 25692 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
3 июня, 18:20 • 39874 просмотра
Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр
3 июня, 16:50 • 103375 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto
Эксклюзив
3 июня, 14:51 • 88102 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
3 июня, 14:12 • 60056 просмотра
Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видеоVideo
Эксклюзив
3 июня, 13:49 • 52850 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 69740 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
65%
749мм
Популярные новости
ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь россии - Politico4 июня, 05:33 • 20739 просмотра
Спутник зафиксировал последствия ударов по нефтяному терминалу и корвету "Бойкий" в санкт-петербургеPhotoVideo4 июня, 07:04 • 13550 просмотра
Как правильно почистить динамик в телефоне без повреждения смартфона09:24 • 19024 просмотра
После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FreyaPhotoVideo10:10 • 17285 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto10:59 • 13765 просмотра
публикации
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
12:00 • 10745 просмотра
Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатностиPhoto11:35 • 10572 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto10:59 • 13929 просмотра
После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FreyaPhotoVideo10:10 • 17442 просмотра
Как правильно почистить динамик в телефоне без повреждения смартфона09:24 • 19176 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Денис Штилерман
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Китай
Харьковская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 42665 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 88228 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 94548 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 128275 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 121095 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
9К720 Искандер
Шахед-136

Апелляционный суд подтвердил пожизненный приговор для рецидивиста, изнасиловавшего 8-летнюю девочку на Харьковщине

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Суд оставил в силе приговор в виде пожизненного лишения свободы для рецидивиста, который в августе 2022 года изнасиловал 8-летнюю девочку в Изюмском районе.

Апелляционный суд подтвердил пожизненный приговор для рецидивиста, изнасиловавшего 8-летнюю девочку на Харьковщине

Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор 46-летнему мужчине, приговоренному к пожизненному лишению свободы за изнасилование и сексуальное насилие в отношении 8-летней девочки в Харьковской области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Осужденный пытался обжаловать решение суда первой инстанции и просил его оправдать. Однако прокуроры Харьковской областной прокуратуры в апелляции подтвердили законность приговора, обоснованность назначенного наказания и достаточность доказательств, на которых основывалось решение суда

- говорится в сообщении.

В августе 2022 года в одном из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице 8-летнюю девочку. Чтобы увести ребенка за собой, он выдумал историю о поиске знакомой и якобы потерянном телефоне. После этого мужчина отвел потерпевшую в лесополосу, где изнасиловал ее. Ребенок сопротивлялся и пытался убежать, однако обидчик применил физическую силу, он угрожал девочке физической расправой, если она кому-то расскажет о случившемся. Кроме того, пообещал дать 5 тыс. гривен за молчание.

Когда осужденный заснул, потерпевшей удалось сбежать. Она добежала до ближайшего блокпоста и рассказала о преступлении военным, которые вызвали правоохранителей.

Это дело — об особо тяжком преступлении против беззащитного ребенка и об ответственности лица, которое уже было осуждено за аналогичные действия. Осужденный просил апелляционный суд оправдать его, однако сторона обвинения подтвердила законность приговора и достаточность доказательств. Пожизненное лишение свободы в этом деле является справедливым и необходимым наказанием

- отметил прокурор отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Харьковской областной прокуратуры Филипп Трубников.

В Полтавской области прокуроры доказали вину мужчины в изнасиловании двух малолетних сестер, совершенном 13 лет назад02.06.26, 11:47 • 3294 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины