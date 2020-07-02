Антикоррупционный суд исследовал четыре тома доказательств по делу Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал четыре тома письменных доказательств по делу экс-головы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
Сообщается, что 1 и 2 июля 2020 года в Высшем антикоррупционном суде состоялись очередные судебные заседания по делу об обвинении бывшего председателя ГФС Украины и руководителя Департамента ГФС Украины.
"По результатам этих заседаний коллегией судей ВАКС исследовано 4 тома письменных доказательств, приобщенных прокурором САП", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее разбирательство по делу - 9:00 3 июля 2020 года.
Напомним, ВАКС начал исследования доказательств по делу Насирова.
Как уже сообщал УНН, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-голове ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).
Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.