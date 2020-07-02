Антикорупційний суд дослідив чотири томи доказів у справі Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив чотири томи письмових доказів у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова. Про це повідомляє УНН із посиланням на САП.
Повідомляється, що 1 та 2 липня 2020 року у Вищому антикорупційному суді відбулись чергові судові засідання у справі про обвинувачення колишнього голови ДФС України та керівника Департаменту ДФС України.
“За результатами цих засідань колегією суддів ВАКС досліджено 4 томи письмових доказів, долучених прокурором САП”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наступний розгляд у справі — 9:00 3 липня 2020 року.
Нагадаємо, ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Насірова.
Як вже повідомляв УНН, колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”. Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.