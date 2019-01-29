Антикоррупционные реформы тормозятся из-за отсутствия политической воли - Transparency International
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Антикоррупционный прогресс последних лет в Украине был обеспечен главным образом реформами, которые были начаты еще в 2014 году, однако одним из главных сдерживающих факторов антикоррупционного прогресса до сих пор остается недостаток политической воли. Об этом говорится в докладе украинского отделения организации Transparency International с выводами "Индекс восприятия коррупции-2018", передает УНН.
Отмечается, что Украина не прислушалась к рекомендации усилить роль общественности в процессе проверки кандидатов на должности судей. Так, высшая квалификационная комиссия судей игнорировала выводы относительно претендентов от Общественного совета добродетели.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины не получили права на собственное прослушивания подозреваемых, а проведение экспертиз по уголовным производствах осложнилось в результате законодательных изменений.
Не прекратилось давление на общественных активистов и журналистов - самым страшным примером названо убийство Екатерины Гандзюк, НАПК продолжает работать без перезапуска, а СБУ до сих пор занимается экономическими преступлениями.
Ранее УНН сообщал, что в рейтинге "Индекс восприятия коррупции-2018" Украина получила 120 место среди 180 стран, что на 10 позиций лучше, чем по результатам 2017 года.