Антикорупційні реформи гальмуються через брак політичної волі - Transparency International

КИЇВ. 29 січня. УНН. Антикорупційний прогрес останніх років в Україні був забезпечений головним чином реформами, які були започатковані ще в 2014 році, проте одним з головних стримуючих факторів антикорупційного поступу досі залишається брак політичної волі. Про це йдеться у доповіді українського відділення організації Transparency International з висновками "Індекс сприйняття корупції-2018", передає УНН.