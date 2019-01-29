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Антикорупційні реформи гальмуються через брак політичної волі - Transparency International

Антикорупційні реформи гальмуються через брак політичної волі - Transparency International

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Антикорупційний прогрес останніх років в Україні був забезпечений головним чином реформами, які були започатковані ще в 2014 році, проте одним з головних стримуючих факторів антикорупційного поступу досі залишається брак політичної волі. Про це йдеться у доповіді українського відділення організації Transparency International з висновками "Індекс сприйняття корупції-2018", передає УНН.

Зазначається, що Україна не дослухалася до рекомендації посилити роль громадськості у процесі перевірки кандидатів на посади суддів. Так, вища кваліфікаційна комісія суддів ігнорувала висновки щодо претендентів від Громадської ради доброчесності.

Детективи Національного антикорупційного бюро України не отримали права на власне прослуховування підозрюваних, а проведення експертиз у кримінальних провадженнях ускладнилось внаслідок законодавчих змін.

Не припинився тиск на громадських активістів та журналістів – найстрашнішим прикладом названо вбивство Катерини Гандзюк, НАЗК продовжує працювати без перезапуску, а СБУ досі займається економічними злочинами.

Раніше УНН повідомляв, що у рейтингу "Індекс сприйняття корупції-2018" Україна здобула 120 місце серед 180 країн, що на 10 позицій краще, ніж за результатами 2017 року. 

Українські Національні Новини

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