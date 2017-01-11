Антидопинговые агентства требуют отстранить РФ от всех соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Ассоциация Национальных антидопинговых организаций (NADO) требует отстранения российских спортивных организаций от всех международных спортивных соревнований на неограниченный срок. Такое решение принято на основании второй части доклада Ричарда Макларена на третьем саммите лидеров NADO в Дублине, который завершился во вторник, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Представители 19 стран NADO потребовали запретить проведение международных спортивных соревнований в России - также на неограниченный срок.
Спортивные санкции против России "должны оставаться в силе до тех пор, пока российский спорт не сделает доказательных и убедительных антидопинговых мероприятий в соответствии со стандартами WADA", - заявила глава антидопингового агентства ФРГ Андреа Готцман.
По словам директора NADO Джозефа де Пенсье, на создание заслуживающей доверия антидопинговой системы в РФ могут уйти годы. Однако он выразил надежду, что это произойдет быстрее, ведь Россия рискует пропустить зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.
В дублинском саммите участвовали руководители антидопинговых агентств из 19 стран, в том числе ФРГ, США и Канады.