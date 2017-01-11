Антидопінгові агентства вимагають відсторонити РФ від всіх змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Асоціація Національних антидопінгових організацій (NADO) вимагає відсторонення російських спортивних організацій від всіх міжнародних спортивних змагань на необмежений термін. Таке рішення прийнято на підставі другій частині доповіді Річарда Макларена на третьому саміті лідерів NADO в Дубліні, що завершився у вівторок, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Представники 19 країн NADO зажадали заборонити проведення міжнародних спортивних змагань в Росії — також на необмежений термін.
Спортивні санкції проти Росії “повинні залишатися в силі до тих пір, поки російський спорт не зробить доказових і переконливих антидопінгових заходів у відповідності зі стандартами WADA”, — заявила глава антидопінгового агентства ФРН Андреа Готцман.
За словами директора NADO Джозефа де Пенсье, на створення заслуговуючої довіри антидопінгової системи в РФ можуть піти роки. Однак він висловив сподівання, що це відбудеться швидше, адже Росія ризикує пропустити зимову Олімпіаду в південнокорейському Пхенчхані в 2018 році.
В дублінському саміті брали участь керівники антидопінгових агентств з 19 країн, у тому числі ФРН, США і Канади.