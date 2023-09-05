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Анкара взяла на себя лидерство в пункте украинской Формулы мира по продовольственной безопасности - посол Украины в Турции

Анкара взяла на себя лидерство в пункте украинской Формулы мира по продовольственной безопасности - посол Украины в Турции

Киев • УНН

 • 334083 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Турция играет лидерскую роль в реализации пункта украинской Формулы мира, касающегося глобальной продовольственной безопасности. Также Киев рассчитывает на более активную роль Анкары в привлечении государств глобального юга к реализации Формулы мира. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона, сообщает УНН.

Цитата

«Анкара одна из первых присоединилась к поддержке Формулы мира президента Зеленского. Сейчас Турция взяла на себя лидерство в пункте 2 этой Формулы - это глобальная продовольственная безопасность. Мы сейчас совместно нарабатываем повестку дня и дорожную карту того, как мы будем работать и какие направления для нас важны», - заявил посол.

Также он сообщил, что одним из ключевых направлений после проведения учредительного саммита должна быть организация мини форума по продовольственной безопасности, который может состояться в Стамбуле или Анкаре.

Кроме того Украина рассчитывает на более активную роль Турции в привлечении государств глобального юга к реализации украинской Формулы мира.

«Роль Турции в этом случае может быть не только политическая, но и физическая. Поскольку большое количество кораблей, которые турецкая сторона может предложить для перевозки зерна из Украины. Возможности переработки, турецкая промышленность является сейчас лидером по поставке переработанных продуктов на мировые рынки. А также возможности доставки в глобальный юг большого количества украинской продукции непосредственно или в переработанном виде», - отметил Боднар.

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