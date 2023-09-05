Анкара взяла на себе лідерство у пункті української Формули миру щодо продовольчої безпеки - посол України у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Туреччина відіграє лідерську роль у реалізації пункту української Формули миру, що стосується глобальної продовольчої безпеки. Також Київ розраховує на більш активну роль Анкари у залученні держав глобального півдня до реалізації Формули миру. Про це заявив посол України у Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.
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«Анкара одна із перших приєдналась до підтримки Формули миру президента Зеленського. Зараз Туреччина взяла на себе лідерство у пункті 2 цієї Формули - це глобальна продовольча безпека. Ми зараз спільно напрацьовуємо порядок денний та дорожню карту того, як ми будемо працювати і які напрямки для нас важливі», - заявив посол.
Також він повідомив, що одним із ключових напрямків після проведення установчого саміту має бути організація міні форуму щодо продовольчої безпеки, який може відбутися в Стамбулі чи Анкарі.
Крім того Україна розраховує на більш активну роль Туреччині у залученні держав глобального півдня до реалізації української Формули миру.
«Роль Туреччини в цьому випадку може бути не тільки політична, а й фізична. Оскільки велика кількість кораблів, які турецька сторона може запропонувати для перевезення зерна з України. Можливості переробки, турецька промисловість є зараз лідером по поставці перероблених продуктів на світові ринки. А також можливості доставки до глобального півдня великої кількості української продукції безпосередньо чи в переробленому вигляді», - зазначив Боднар.
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