Английский чемпион мира по футболу заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Бывший футболист сборной Англии, легенда ФК "Лидс" Норман Хантер попал в больницу в результате заболевания коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Лидса".
"Мы можем подтвердить, что легенда "Лидс Юнайтед" и сборной Англии Норман Хантер находится в больнице после положительного результата теста на COVID-19. Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить общественности и средствам массовой информации об уважении пожеланий Нормана и его семьи" и предоставить им личное пространство, которое им необходимо в это трудное время", - говорится в сообщении клуба.
Примечательно, что за "Лидс" 76-летний защитник выступал с 1962 по 1976 годы и выиграл с ними Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии. В составе сборной Англии он выиграл чемпионат мира 1966 года.
Как сообщалось ранее, коронавирус унес жизни чемпиона Европы по бегу.