Англійський чемпіон світу з футболу захворів на коронавірус

"Ми можемо підтвердити, що легенда "Лідс Юнайтед" і збірної Англії Норман Хантер знаходиться в лікарні після позитивного результату тесту на COVID-19. Ми хотіли б скористатися цією можливістю, щоб нагадати громадськості та засобам масової інформації про повагу побажань Нормана і його сім'ї і надати їм особистий простір, який їм необхідний в цей важкий час", - сказано в повідомленні клубу.

Примітно, що за "Лідс" 76-річний захисник виступав з 1962 по 1976 роки та виграв з ними Кубок Англії, Кубок Ліги, Суперкубок Англії. У складі збірної Англії він виграв чемпіонат світу 1966 року.

Як повідомлялося раніше, коронавірус забрав життя чемпіона Європи з бігу.