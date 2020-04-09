Коронавірус забрав життя чемпіона Європи з бігу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Колишній італійський легкоатлет Донато Сабіа помер від коронавірусної хвороби на 57-му році життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
Сабія помер в лікарні Сан-Карло в Потенца. Італієць був госпіталізований два тижні назад. Таким чином, боротьба з хворобою не увінчалася успіхом.
Донато був однією з провідних фігур в історії італійської легкої атлетики в 80-х роках. Талановитий бігун був п'ятим на Олімпіаді в Лос-Анджелесі і сьомим в Сеулі. Також він вигравав чемпіонат Європи в закритому приміщенні на 800 метрів та ставав 5-кратним чемпіоном Італії.
Нагадаємо, що Україна відправила до Італії літак з гуманітарною допомогою для боротьби зі світовим недугом.