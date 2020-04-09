Коронавирус унес жизнь чемпиона Европы по бегу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Бывший итальянский легкоатлет Донато Сабиа умер от коронавирусной болезни на 57-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Сабия умер в больнице Сан-Карло в Потенца. Итальянец был госпитализирован две недели назад. Таким образом, борьба с болезнью не увенчалась успехом.
Донато был одной из ведущих фигур в истории итальянской легкой атлетике в 80-х годах. Талантливый бегун был пятым на Олимпиаде в Лос-Анджелесе и седьмым в Сеуле. Также он выигрывал чемпионат Европы в закрытом помещении на 800 метров и становился 5-кратным чемпионом Италии.
Напомним, что Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью для борьбы с мировым недугом.