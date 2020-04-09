Коронавирус унес жизнь чемпиона Европы по бегу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 4956 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 22452 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 41072 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130466 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Бывший итальянский легкоатлет Донато Сабиа умер от коронавирусной болезни на 57-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сабия умер в больнице Сан-Карло в Потенца. Итальянец был госпитализирован две недели назад. Таким образом, борьба с болезнью не увенчалась успехом.

Донато был одной из ведущих фигур в истории итальянской легкой атлетике в 80-х годах. Талантливый бегун был пятым на Олимпиаде в Лос-Анджелесе и седьмым в Сеуле. Также он выигрывал чемпионат Европы в закрытом помещении на 800 метров и становился 5-кратным чемпионом Италии.

Напомним, что Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью для борьбы с мировым недугом.

Украинские Национальные Новости

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