Англичанка рассказала, почему не бросила работу после миллионного выигрыша в лотерею

Победительницу зовут Аманда Льюис. Она работает в крупной сети местных супермаркетов “ASDA”

“Работа — это место, где я могу пообщаться и познакомиться с новыми людьми. И если я брошу работу, мне просто станет скучно жить”, — призналась она.

Англичанка работает в “ASDA” c 16 лет.

“Знакомые неоднократно навязывали мне идею основать собственный бизнес. Но ведь это же — совсем другое дело. И как же будут без меня мои знакомые и друзья по работе, которых я знаю всю жизнь”, — отмечает англичанка.

Победительница также добавила, что выигрыш в лотерею двухлетней давности добавил ей уверенности в себе.

“Приятно понимать, что у тебя есть кругленькая сумма денег”, — рассказала она.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, супружеская пара из Хмельницкой области, спустя два года после трехмиллионного выигрыша в лотерею “Лото-Забава” обзавелась новым авто, сельхозтехникой, сделала ремонт в доме, провела центральное водоснабжение и теперь готовится отправить детей и внуков на отдых.

Строитель из Черкасской области после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забава” сделал капитальный ремонт в доме, купил авто и впервые в жизни отправился с семьей на море.

Восемнадцать лет ждал свой выигрыш житель Тернопольской области Григорий Цапура. Долгожданный миллион он выиграл в феврале этого года. Деньги пришлись как нельзя кстати: часть выигрыша он сразу потратит на лечение.

Это всего три истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 293. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.