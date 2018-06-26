Англійка розповіла, чому не кинула роботу після мільйонного виграшу в лотерею

Переможницю звуть Аманда Льюїс. Вона працює у великій мережі місцевих супермаркетів “ASDA”.

“Робота — це місце, де я можу поспілкуватися і познайомитися з новими людьми. І якщо я кину роботу, мені просто стане нудно жити”, - зізналася вона.

Англійка працює в “ASDA” з 16 років.

“Знайомі неодноразово нав’язували мені ідею заснувати власний бізнес. Але ж це ж — зовсім інша справа. І як же будуть без мене мої знайомі і друзі по роботі, яких я знаю все життя”, - зазначає англійка.

Переможниця також додала, що виграш в лотерею дворічної давності додав їй упевненості в собі.

“Приємно розуміти, що у тебе є кругленька сума грошей”, — розповіла вона.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім’єю.

Наприклад, подружня пара з Хмельницької області, через два роки після тримільйонного виграшу в лотерею “Лото-Забава” обзавелася новим авто, сільгосптехнікою, зробила ремонт в будинку, провела центральне водопостачання і тепер готується відправити дітей і онуків на відпочинок.

Будівельник з Черкаської області після виграшу 1 млн грн в “Лото-Забава” зробив капітальний ремонт в будинку, купив авто і вперше в житті відправився з сім’єю на море.

Вісімнадцять років чекав свій виграш житель Тернопільської області Григорій Цапура. Довгоочікуваний мільйон він виграв в лютому цього року. Гроші виявилися вельми доречними: частину виграшу він відразу витратить на лікування.

Це всього три історії щасливих володарів лотерейних виграшів “Лото-Забава”. Всього ж їх 293. Саме стільком українським гравцям пощастило зірвати куш в один мільйон гривень і більше в цій лотереї компанії “М.С.Л.”.