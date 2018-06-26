Англійка розповіла, чому не кинула роботу після мільйонного виграшу в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. У червні 2016 року жителька графства Стаффордшир виграла 1 млн фунтів стерлінгів (1,3 млн дол.) у лотерею. Через два роки англійка не наважилася попрощатися зі своїм робочим місцем, передає УНН з посиланням на Birmingham Mail.
Переможницю звуть Аманда Льюїс. Вона працює у великій мережі місцевих супермаркетів “ASDA”.
“Робота — це місце, де я можу поспілкуватися і познайомитися з новими людьми. І якщо я кину роботу, мені просто стане нудно жити”, - зізналася вона.
Англійка працює в “ASDA” з 16 років.
“Знайомі неодноразово нав’язували мені ідею заснувати власний бізнес. Але ж це ж — зовсім інша справа. І як же будуть без мене мої знайомі і друзі по роботі, яких я знаю все життя”, - зазначає англійка.
Переможниця також додала, що виграш в лотерею дворічної давності додав їй упевненості в собі.
“Приємно розуміти, що у тебе є кругленька сума грошей”, — розповіла вона.
Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім’єю.
Наприклад, подружня пара з Хмельницької області, через два роки після тримільйонного виграшу в лотерею “Лото-Забава” обзавелася новим авто, сільгосптехнікою, зробила ремонт в будинку, провела центральне водопостачання і тепер готується відправити дітей і онуків на відпочинок.
Будівельник з Черкаської області після виграшу 1 млн грн в “Лото-Забава” зробив капітальний ремонт в будинку, купив авто і вперше в житті відправився з сім’єю на море.
Вісімнадцять років чекав свій виграш житель Тернопільської області Григорій Цапура. Довгоочікуваний мільйон він виграв в лютому цього року. Гроші виявилися вельми доречними: частину виграшу він відразу витратить на лікування.
Це всього три історії щасливих володарів лотерейних виграшів “Лото-Забава”. Всього ж їх 293. Саме стільком українським гравцям пощастило зірвати куш в один мільйон гривень і більше в цій лотереї компанії “М.С.Л.”.