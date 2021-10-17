Анджелина Джоли выпустила новую книгу посвященную защите прав детей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Анджелина Джоли выпустила новую книгу, которя защищает молодых активистов всего мира, которые борются за "достижения более равноправного общества". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram-аккаунт актрисы.
Детали
46-летняя актриса поделилась изображениями с презентации своей книги "Знай свои права и требуй их: руководство для молодежи", в которой подробно рассказывается о правах детей и о том, как молодые люди могут их защищать.
"Меня так вдохновляют молодые люди со всего мира, которые находятся на переднем плане борьбы за права человека, - написала звезда. - От защиты окружающей среды к борьбе с неравенством и дискриминацией они приступают к выполнению той работы, которую взрослые должны, но пока не смогли сделать. А в лагерях беженцев и зонах конфликтов по всему миру дети несут бремя последствий этих плохих решений".
Она продолжила: "Когда дети и молодые люди имеют свободу выбора, силу и знания, чтобы высказаться, они могут изменить жизнь как молодых людей, так и взрослых, помогая построить более равноправное общество. Это послание новой книги "Знай свои права и отстаивай их" , которая была написана в консультации с молодыми активистами по всему миру - и предназначена для них и всех молодых людей, борющихся за свои права во всем мире".
Добавим
Обладательница "Оскара" давно выступает за права человека, особенно женщин и детей.
В 2012 году актриса стала специальным посланником Верховного комиссара ООН по делам беженцев и помогает детям-беженцам со всего мира. Еще раньше, в 2001 году, Джоли была назначена послом доброй воли ООН. Ежегодно звезда посещает страны с благотворительными миссиями, последняя такая поездка была в Кению.