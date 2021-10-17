Анджеліна Джолі випустила нову книгу присвячену захисту прав дітей

Деталі

46-річна актриса поділилася зображеннями з презентації своєї книги "Знай свої права та вимагай їх: керівництво для молоді", в якій детально розповідається про права дітей і про те, як молоді люди можуть їх захищати.

"Мене так надихають молоді люди з усього світу, які знаходяться на передньому плані боротьби за права людини, - написала зірка. - Від захисту навколишнього середовища до боротьби з нерівністю і дискримінацією вони приступають до виконання тієї роботи, яку дорослі повинні, але поки не змогли зробити. А в таборах біженців і зонах конфліктів по всьому світу діти несуть тягар наслідків цих поганих рішень".

Вона продовжила: "Коли діти і молоді люди мають свободу вибору, силу і знання, щоб висловитися, вони можуть змінити життя як молодих людей, так і дорослих, допомагаючи побудувати більш рівноправне суспільство. Це послання нової книги "Знай свої права та відстоюй їх", яка була написана в консультації з молодими активістами по всьому світу - і призначена для них і всіх молодих людей, що борються за свої права в усьому світі".

Додамо

Володарка "Оскара" давно виступає за права людини, особливо жінок і дітей.

У 2012 році актриса стала спеціальним посланником Верховного комісара ООН у справах біженців і допомагає дітям-біженцям з усього світу. Ще раніше, в 2001 році, Джолі була призначена послом доброї волі ООН. Щорічно зірка відвідує країни з благодійними місіями, остання така поїздка була в Кенію.