Андрей Сибига обозначил три направления усиления противоракетной обороны Украины

Андрей Сибига

Украина больше не делает ставку только на поставки западного оружия. Одновременно реализуются три направления усиления противоракетной обороны: переговоры о получении ракет к системе Patriot, лицензирование их производства в Украине и создание собственной системы противоракетной обороны FREYJA. Именно такую модель развития украинской противоракетной обороны обозначил министр иностранных дел Андрей Сибига во время саммита НАТО, пишет УНН.

Первое направление: ракеты к системе Patriot

Сибига сообщил, что Украина продолжает переговоры с государствами, у которых на складах есть противоракетные ракеты. По его словам, Киев работает с каждой страной по разным дипломатическим каналам, а также привлекает государства-лоббисты, которые помогают убеждать партнеров передать Украине необходимое вооружение.

"Я убежден, что эти решения будут", – заявил министр.

Второе направление: лицензии

Параллельно Украина ведет переговоры о получении лицензий на производство ракет к системе Patriot. По словам Сибиги, именно локализация производства является одним из самых быстрых способов нарастить украинские противоракетные возможности.

"Мы можем очень быстро внедрять, производить, применять. И еще и совершенствовать те технологии, которыми делятся наши партнеры", – сказал он.

Третье направление: FREYJA

Однако самым амбициозным направлением Сибига назвал развитие собственной украинской системы ПВО с противоракетными возможностями. По его словам, Президент Украины уже провел переговоры с лидерами государств, которые могут обеспечить необходимые компоненты для завершения этого проекта.

Зеленский обсудил с Мелони работу над антибаллистикой и потребность в ракетах ПВО

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа нуждается в собственной системе противоракетной обороны. По его словам, баллистические ракеты остаются главным преимуществом россии, а потому союзники должны совместно развивать возможности для их перехвата.

Именно с этой целью Украина ранее инициировала создание системы противоракетной обороны FREYJA, к реализации которой уже присоединяются европейские партнеры. Проект призван обеспечить защиту не только Украины, но и в перспективе всего европейского континента от баллистических угроз.

Основой FREYJA станет украинская ракета-перехватчик FP-7.X, которую разрабатывает компания Fire Point. Производитель рассчитывает изготовить первые ракеты-перехватчики уже к концу 2026 года.