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Андрей Сибига обозначил три направления усиления противоракетной обороны Украины

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

Украина одновременно работает по трём направлениям усиления противоракетной обороны: получение ракет к системе Patriot от союзников, лицензиям на их производство и создание собственной системы противоракетной обороны FREYJA.

Андрей Сибига обозначил три направления усиления противоракетной обороны Украины
Андрей Сибига

Украина больше не делает ставку только на поставки западного оружия. Одновременно реализуются три направления усиления противоракетной обороны: переговоры о получении ракет к системе Patriot, лицензирование их производства в Украине и создание собственной системы противоракетной обороны FREYJA. Именно такую модель развития украинской противоракетной обороны обозначил министр иностранных дел Андрей Сибига во время саммита НАТО, пишет УНН.

Первое направление: ракеты к системе Patriot

Сибига сообщил, что Украина продолжает переговоры с государствами, у которых на складах есть противоракетные ракеты. По его словам, Киев работает с каждой страной по разным дипломатическим каналам, а также привлекает государства-лоббисты, которые помогают убеждать партнеров передать Украине необходимое вооружение.

"Я убежден, что эти решения будут", – заявил министр.

Второе направление: лицензии

Параллельно Украина ведет переговоры о получении лицензий на производство ракет к системе Patriot. По словам Сибиги, именно локализация производства является одним из самых быстрых способов нарастить украинские противоракетные возможности.

"Мы можем очень быстро внедрять, производить, применять. И еще и совершенствовать те технологии, которыми делятся наши партнеры", – сказал он.

Третье направление: FREYJA

Однако самым амбициозным направлением Сибига назвал развитие собственной украинской системы ПВО с противоракетными возможностями. По его словам, Президент Украины уже провел переговоры с лидерами государств, которые могут обеспечить необходимые компоненты для завершения этого проекта.

Зеленский обсудил с Мелони работу над антибаллистикой и потребность в ракетах ПВО08.07.26, 11:51 • 4136 просмотров

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа нуждается в собственной системе противоракетной обороны. По его словам, баллистические ракеты остаются главным преимуществом россии, а потому союзники должны совместно развивать возможности для их перехвата.

Именно с этой целью Украина ранее инициировала создание системы противоракетной обороны FREYJA, к реализации которой уже присоединяются европейские партнеры. Проект призван обеспечить защиту не только Украины, но и в перспективе всего европейского континента от баллистических угроз.

Основой FREYJA станет украинская ракета-перехватчик FP-7.X, которую разрабатывает компания Fire Point. Производитель рассчитывает изготовить первые ракеты-перехватчики уже к концу 2026 года.

Юлия Мельник

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