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Анализ без рецепта: в США одобрили использование домашнего экспресс-теста на COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало во вторник разрешение на экстренное использования Ellume COVID-19 Home Test - первого домашнего диагностического теста на COVID-19, для приобретения которого не требуется рецепт. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, передает  "Голос Америки", информирует УНН.

Анализ без рецепта: в США одобрили использование домашнего экспресс-теста на COVID-19

"Сегодняшний разрешение - важная веха в диагностическом тестировании COVID-19", - заявил глава FDA доктор Стивен Хан.

Отмечается, что в прошлом месяце FDA одобрило использование домашнего теста на коронавирус, который продается по рецепту врача. В целом с начала пандемии FDA одобрило использование более 225 тестов на COVID-19.

Тест осуществляется с помощью мазка из носа и правильно определяет наличие вируса в 96% случаев у пациентов с симптомами коронавируса.

Согласно заявлению FDA, в тесте "используется анализатор, который подключается к программному приложению на смартфоне, чтобы помочь пользователям выполнить тест и интерпретировать его результаты", которые можно будет получить всего за 20 минут.

Сообщается, что новый экспресс-тест был разработан при поддержке программы RADx Tech, основанной Национальными институтами здравоохранения, в рамках которой на эту задачу было выделено 30 млн долларов.

"FDA одобрило первый тест на COVID-19, который можно приобрести без рецепта, сделать его у себя дома и быстро получить результат", - говорится в заявлении главы Минздрава.

Как сообщалось ранее в УНН, регулятор США подтвердил безопасность вакцины против COVID-19 от Moderna.

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