Аналіз без рецепту: у США схвалили використання домашнього експрес-тесту на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) видало у вівторок дозвіл на екстрене використання Ellume COVID-19 Home Test - першого домашнього діагностичного тесту на COVID-19, для придбання якого не потрібно рецепт. Про це у вівторок повідомив міністр охорони здоров'я і соціальних служб Алекс Азар, передає "Голос Америки", інформує УНН.
"Сьогоднішній дозвіл - важлива віха у діагностичному тестуванні COVID-19", - заявив глава FDA, доктор Стівен Хан.
Зазначається, що минулого місяця FDA схвалило використання домашнього тесту на коронавірус, який продається за рецептом лікаря. У цілому з початку пандемії FDA схвалило використання понад 225 тестів на COVID-19.
Тест здійснюється за допомогою мазка з носа і правильно визначає наявність вірусу у 96% випадків у пацієнтів з симптомами коронавірусу.
Згідно із заявою FDA, у тесті "використовується аналізатор, який підключається до програмному додатку на смартфоні, щоб допомогти користувачам виконати тест і інтерпретувати його результати", які можна буде отримати всього за 20 хвилин.
Повідомляється, що новий експрес-тест був розроблений за підтримки програми RADx Tech, заснованої Національними інститутами охорони здоров'я, в рамках якої на цю задачу було виділено 30 мільйонів доларів.
"FDA схвалило перший тест на COVID-19, який можна придбати без рецепта, зробити його у себе вдома і швидко отримати результат", - йдеться у заяві глави МОЗ.
Як повідомлялося раніше в УНН, регулятор США підтвердив безпеку вакцини проти COVID-19 від Moderna.