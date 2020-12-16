Аналіз без рецепту: у США схвалили використання домашнього експрес-тесту на COVID-19

"Сьогоднішній дозвіл - важлива віха у діагностичному тестуванні COVID-19", - заявив глава FDA, доктор Стівен Хан.

Зазначається, що минулого місяця FDA схвалило використання домашнього тесту на коронавірус, який продається за рецептом лікаря. У цілому з початку пандемії FDA схвалило використання понад 225 тестів на COVID-19.

Тест здійснюється за допомогою мазка з носа і правильно визначає наявність вірусу у 96% випадків у пацієнтів з симптомами коронавірусу.

Згідно із заявою FDA, у тесті "використовується аналізатор, який підключається до програмному додатку на смартфоні, щоб допомогти користувачам виконати тест і інтерпретувати його результати", які можна буде отримати всього за 20 хвилин.

Повідомляється, що новий експрес-тест був розроблений за підтримки програми RADx Tech, заснованої Національними інститутами охорони здоров'я, в рамках якої на цю задачу було виділено 30 мільйонів доларів.

"FDA схвалило перший тест на COVID-19, який можна придбати без рецепта, зробити його у себе вдома і швидко отримати результат", - йдеться у заяві глави МОЗ.

Як повідомлялося раніше в УНН, регулятор США підтвердив безпеку вакцини проти COVID-19 від Moderna.