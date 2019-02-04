Аналитики Stratfor назвали наиболее вероятный сценарий по Донбассу

"Единственное решение (конфликта на Донбассе - ред.), которое я вижу, может потребовать значительных геополитических изменений: или значительное ослабление российской позиции, когда она принимает западную интеграцию Украины, что, я думаю, маловероятно, или какое-то существенное усиление России или ослабление Запада до такой степени, что Россия сможет в принципе вернуть Украину в сферу своего влияния, что, как я вижу, также маловероятно. Таким образом наиболее вероятным результатом (минимум в ближайшей перспективе - ред.) сценарий "замороженного конфликта", - отметил аналитик.

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По его словам, сценарии "замороженного конфликта" РФ разыграла по всему бывшему Советскому Союзу - в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, поэтому, вероятно, по его мнению, в таком же состоянии будет и восток Украины - по крайней мере в течение следующих нескольких лет.

Как пояснил эксперт, конфликт на Донбассе был спровоцирован тем, что Украина - место столкновения интересов.

"Россия заинтересована в том, чтобы удерживать ваше государство в своей сфере влияния. С другой стороны - Запад, который пытается привлечь Украину в лагерь или хотя бы поддержать Украину на пути ее западной интеграции", - пояснил он.

Сложно назвать решение, которое реально сработало бы в ближайшем будущем.

Справка. Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor известна своими экономическими и геополитическими прогнозами о событиях в мире, к которым прислушиваются в высоких кабинетах в США и в Европе.

Напомним, представители ОБСЕ в Минске предложили создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ.



Существует новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе при участии ООН, который должен заменить Минские договоренности. Его должны утвердить страны "нормандской четверки".