Аналітики Stratfor назвали найбільш імовірний сценарій щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Найбільш імовірним сценарієм розвитку конфлікту на Донбасі є "замороження конфлікту" за прикладом ряду пострадянських країн, у політику яких активно втручалась Росія. Таку думку висловив старший аналітик з питань Євразії американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.
"Єдине вирішення (конфлікту на Донбасі – ред.), яке я бачу, може вимагати значних геополітичних змін: або значне ослаблення російської позиції, коли вона приймає західну інтеграцію України, що, я думаю, малоймовірно; або якесь істотне посилення Росії чи ослаблення Заходу до такої міри, що Росія зможе в принципі повернути Україну в сферу свого впливу, що, як я бачу, також малоймовірно. Таким чином найбільш імовірним результатом (щонайменше у найближчій перспективі - ред.) є сценарій "замороженого конфлікту", - зазначив аналітик.
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За його словами, сценарії "замороженого конфлікту" РФ розіграла по всьому колишньому Радянському Союзу – у Придністров’ї, Нагірному Карабаху, Абхазії, Південній Осетії, тож, імовірно, на його думку, в такому ж стані буде і схід України – принаймні протягом наступних кількох років.
Як пояснив експерт, конфлікт на Донбасі був спровокований тим, що Україна – місце зіткнення інтересів.
"Росія зацікавлена в тому, щоб утримувати вашу державу у своїй сфері впливу. З іншого боку – Захід, який намагається залучити Україну до свого табору або хоча б підтримати Україну на шляху її західної інтеграції", - пояснив він.
Складно назвати рішення, яке реально спрацювало б найближчому майбутньому.
Довідка. Американська розвідувально-аналітична компанія Stratfor відома своїми економічними і геополітичними прогнозами про події у світі, до яких дослухаються у високих кабінетах у США та в Європі.
Нагадаємо, представники ОБСЄ у Мінську запропонували створити спільну миротворчу місію ООН і ОБСЄ.
Існує новий план мирного врегулювання конфлікту в Донбасі за участю ООН, який повинен замінити Мінські домовленості. Його мають затвердити країни "нормандської четвірки".