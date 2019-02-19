Аналитики назвали основные тренды рынка жилой недвижимости

По мнению аналитиков, в 2019 году определять развитие рынка недвижимости будут 6 трендов:

1. Малоэтажная застройка и комфортная, дружественная среда обитания.

2. Многофункциональные жилые объекты и комплексная застройка.

3. Отсутствие доступной ипотеки и поиск финансовых альтернатив для стимулирования платежеспособного спроса.

4. Рост цен на квартиры в новостройках в связи с подорожанием себестоимости квадратного метра.

5. Интересные архитектурные и дизайнерские проекты.

6. Добавочная стоимость — широкий спектр объектов инфраструктуры и сервисов: консьерж 24/7, эксплуатируемые кровли, системы контроля доступа и “умный дом”, дизайнерские лобби и зоны общего пользования.

В тоже время, как сообщал УНН, крупные застройщики, как например “Киевгорстрой” активно развивают финансовые инструменты, которые позволяют инвестору приобрести жилье даже не имея всей суммы для единоразовой оплаты покупки. Например, холдинг сотрудничает с тремя банками — “Кристалбанк”, “Укргазбанк” и банк “Глобус”, которые представляют программы ипотечного кредитования. У них разные условия по программам сотрудничества, например, в “Кристалбанке” можно взять ипотечный заем на 18 месяцев под 0,01% годовых.

Есть и другие программы — кредитование под 5% годовых, под 7,5% годовых с разным сроком льготного периода, с различными требованиями к сумме первого взноса. Также застройщик предлагает жилье в рассрочку заплатив 30-50%, остаток распределят на выплату равными частями до ввода дома в эксплуатацию, это в среднем (если покупать на этапе котлована) составляет 16-36 месяцев.

Напомним, по статистике в очереди на получение жилья стоят 800 тысяч украинских семей, а обеспеченность жилой площадью жителя Украины составляет 23 м2, тогда как в Чехии для сравнения 28,7 м2.