Аналітики назвали основні тренди ринку житлової нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Основними тенденціями ринку житлової нерухомості в 2019 році будуть високий рівень конкуренції між забудовниками і зростання цін. Про це пише спеціалізований портал 3m2, повідомляє УНН.
На думку аналітиків, в 2019 році визначати розвиток ринку нерухомості будуть 6 трендів:
1. Малоповерхова забудова і комфортна, дружнє середовище проживання.
2. Багатофункціональні житлові об'єкти і комплексна забудова.
3. Відсутність доступної іпотеки та пошук фінансових альтернатив для стимулювання платоспроможного попиту.
4. Зростання цін на квартири в новобудовах в зв'язку з подорожчанням собівартості квадратного метра.
5. Цікаві архітектурні та дизайнерські проекти.
6. Додаткова вартість - широкий спектр об'єктів інфраструктури і сервісів: консьєрж 24/7, експлуатовані покрівлі, системи контролю доступу та "розумний будинок", дизайнерські лобі і зони загального користування.
У той же час, як повідомляв УНН, великі забудовники, як наприклад "Київміськбуд" активно розвивають фінансові інструменти, які дозволяють інвестору придбати житло навіть не маючи всієї суми для одноразової оплати покупки.
Наприклад, холдинг співпрацює з трьома банками - "Крісталбанк", "Укргазбанк" і банк "Глобус", які представляють програми іпотечного кредитування. У них різні умови за програмами співробітництва, наприклад, в "Крісталбанке" можна взяти іпотечну позику на 18 місяців під 0,01% річних.
Є й інші програми - кредитування під 5% річних, під 7,5% річних з різним терміном пільгового періоду, з різними вимогами до суми першого внеску. Також забудовник пропонує житло в розстрочку заплативши 30-50%, залишок розподілять на виплату рівними частинами до введення будинку в експлуатацію, це в середньому (якщо купувати на етапі котловану) становить 16-36 місяців.
Нагадаємо, за статистикою в черзі на отримання житла стоять 800 тисяч українських сімей, а забезпеченість житловою площею жителя України складає 23 м2, тоді як в Чехії для порівняння 28,7 м2.