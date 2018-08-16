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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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Аналитики назвали самый популярный для проживания район столицы

Киев • УНН

 • 10264 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Чаще всего инвесторы интересуются возможностью приобрести жилье в Шевченковском районе столицы. Такие данные обнародовал специализированный портал по недвижимости Address.ua, пишет УНН.

Аналитики назвали самый популярный для проживания район столицы

По данным портала, в июле 2018 года наибольший интерес у покупателя вызвал Шевченковский район столицы. Доля просмотров в этом районе достигла 21% от общего количества просмотров. Второй в приоритете покупателя - Печерский район с долей просмотров в 18%. Третий - Подольский - 12%. Традиционно меньше всего покупатель интересуется первичной недвижимостью в Деснянском районе, всего 2% от общего количества просмотров.

Вполне вероятно, что такая география спроса связана с ростом запроса на качественное жилье в местах с развитой инфраструктурой. УНН уже писал, что запрос на такую недвижимость растет.

"Важным для людей является стоимость, местоположение, удобство развязок, развитость инфраструктуры и даже этаж, потому что кто-то любит выше, а кому-то только на 5-6 этаже удобно. Сегодня потребность людей в собственном качественном жилье большая, и мы как никто другой можeмо ее удовлетворить", - рассказала директор Департамента маркетинга и продаж ЗАО "ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова.

Украинские Национальные Новости

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