Аналітики назвали найпопулярніший для проживання район столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Найчастіше інвестори цікавляться можливістю придбати житло у Шевченківському районі столиці. Такі дані оприлюднив спеціалізований портал з нерухомості Address.ua, пише УНН.
За даними порталу, в липні 2018 року найбільший інтерес у покупця викликав Шевченківський район столиці. Частка переглядів оголошень в цьому районі сягнула 21% від загальної кількості переглядів. Другий в пріоритеті покупця – Печерський район з часткою переглядів в 18%. Третій – Подільський – 12%. Традиційно найменше покупець цікавиться первинної нерухомістю в Деснянському районі, всього 2% від загальної кількості переглядів.
Цілком ймовірно, що така географія попиту пов’язана із зростанням запиту на якісне житло в місцях з розвиненою інфраструктурою. УНН вже писав, що запит на таку нерухомість зростає.
"Важливим для людей є вартість, місце розташування, зручність розв'язок, розвиненість інфраструктури і навіть поверх, тому що хтось любить вище, а комусь лише на 5-6 поверсі зручно. Сьогодні потреба людей у власному якісному житлі велика, і ми як ніхто інший можeмо її задовольнити", - розповіла директор Департаменту маркетингу та продажів ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.