Аналитик рассказал, какие российские предприятия получают прибыль из-за войны в Украине

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“Больше прибыли получит нефтегазовый сектор. Мы это видим по ценам на заправках даже. Больше прибыли получают российские аграрии, потому что их товары сейчас уходят в районы Азии, Китая, Индии, Ирана и так далее. И цены сейчас, из-за того, что украинские порты заблокированы, выросли. Поэтому, опять же, учитывая, что рф является одним из крупнейших производителей аграрной продукции – то аграрному сектору это выгодно. Кроме того, санкции убирают европейских конкурентов с рынка россии, то есть они теперь больше зарабатывают как на собственном рынке, так и на рынках азиатских и африканских стран. Также в войне россии с Украиной выиграют производители удобрений, однако они многое теряют из-за санкций”, - рассказал эксперт.

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Ранее

Политолог Олег Саакян считает, что президент россии владимир путин мог пообещать российским бизнесменам в обмен на поддержку режима и войны – дерибан украинских ресурсов.

По его мнению, для некоторых российских олигархов в Украине есть реальные “лакомые кусочки”, которыми они бы хотели владеть. Одним из таких является аммиакопровод “Тольятти-Одесса” для Дмитрия Мазепина – российского бизнесмена, бывшего гендиректора концерна “Уралхим” и владельца “ТольяттиАзот”.

Этот аммиакопровод – единственная возможность экспорта аммиака для российского предприятия, который оно производит. В среднем из-за него ежегодно россия перегоняет 2,5 миллиона тонн аммиака.

С этого транзита Украина ежегодно получает в среднем 1,6 миллиарда гривен. Но это — лишь малый процент того, что от транзита аммиака через территорию Украины получает россия.

Именно украинская ветвь транзита является пятой в мире по мощности, а россия через украинский аммиакопровод доставляла аммиак в Одесский припортовый завод, откуда отправляла его морем на заводы американской нефтяной компании “Occidental Petroleum”.

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.

Несмотря на это, Мазепин постоянно заявлял, что он хочет снизить зависимость от поставок аммиака через Украину. Однако других, столь же эффективных, путей до сих пор не существует.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой и находится припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака в заводы американской нефтяной компании), в обмен на контроль над этим предприятием.