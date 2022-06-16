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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Аналітик розповів, які російські підприємства отримують прибуток через війну в Україні

Аналітик розповів, які російські підприємства отримують прибуток через війну в Україні

Київ • УНН

 • 400297 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Російські бізнесмени, які працюють в нафтогазовому секторі, аграрному та у напрямку виробництва добрив можуть отримувати прибуток від війни в Україні. Таку думку журналістам УНН висловив економічний аналітик Всеволод Степанюк.

Цитата

“Більше прибутку отримає нафтогазовий сектор. Ми це бачимо по цінах на заправках навіть. Більше прибутку отримують російські аграрії, тому що їх товари зараз йдуть в райони Азії, Китаю, Індії, Ірану і так далі. І ціни зараз, через те, що українські порти заблоковані, - зросли. Тому, знову ж таки, зважаючи на те, що рф є одним із найбільших виробників аграрної продукції – то аграрному сектору це вигідно. Крім того, санкції прибирають європейських конкурентів із ринку рф, тобто вони тепер більше заробляють як на власному ринку, так і на ринках азійських і африканських країн. Також у війні росії з Україною виграють виробники добрив, однак вони багато втрачають через санкції”, - розповів експерт.

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Політолог Олег Саакян вважає, що президент рф володимир путін міг пообіцяти російським бізнесменам в обмін на підтримку режиму та війни - дерибан українських ресурсів.

На його думку, для деяких російських олігархів в Україні є реальні “ласі шматочки”, якими б ті хотіли володіти. Одним з таких є аміакопровід “Тольятті-Одесса” для Дмитра Мазепіна - російського бізнесмена, колишнього гендиректора концерну “Уралхім” та власника “ТольяттіАзот”.

Цей аміакопровід - єдина можливість експорту аміаку для російського підприємства, який воно виробляє. В середньому через нього щороку росія переганяє 2,5 мільйона тонн аміаку.

З цього транзиту Україна щороку отримує в середньому 1,6 мільярда гривень. Але це — лише малий відсоток того, що від транзиту аміаку територією України отримує росія.

Саме українська гілка транзиту є п’ятою в світі за потужністю, а росія через український аміакопровід доставляла аміак в Одеський припортовий завод, звідки відправляла його морем до заводів американської нафтової компанії “Occidental Petroleum”.

Від поставок аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів.

Попри це, Мазепін постійно заявляв, що він хоче знизити залежність від постачання аміаку через Україну. Однак інших, настільки ж ефективних, шляхів і досі не існує.

Як стало відомо редакції УНН, за декілька днів до початку війни в Україні, Мазепін спілкувався з президентом рф путіним та обіцяв “здати” Одесу (на території якої і знаходиться припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку до заводів американської нафтової компанії), в обмін на контроль над цим підприємством.

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