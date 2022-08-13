Amnesty International решила передать свой отчет о критике ВСУ на проверку независимым экспертам

Детали

В докладе заявлялось, что украинские военные размещают свои базы, штабы и вооружения среди гражданских объектов, откуда не эвакуировали население. В результате российские обстрелы сопровождаются большим количеством ущерба мирным жителям.

Доклад вызвал недовольство не только в Украине, но и в ряде западных СМИ. Но Amnesty от собственных выводов решила не отрешаться. А теперь, учитывая резонанс, все же решила подвергнуть свои выводы проверке.

Цитата

"Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека", - заявили в организации.

В организации сожалеют, что пресс-релиз, посвященный исследованию, был обнародован без достаточного контекста.

"В нем не было уделено должного внимания российской агрессии с нарушением международного права и многочисленным военным преступлениям, совершенным российскими военными и задокументированным Amnesty International", - считают правозащитники.

Ранее

Неправительственная организация Соединенного Королевства Amnesty International в своем первом отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах, в попытке отразить российское вторжение.

Украинские чиновники негативно отреагировали на такое заявление против Украины.