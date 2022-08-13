Amnesty International вирішила передати свій звіт про критику ЗСУ на перевірку незалежним експертам
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Amnesty International, яка нещодавно випустила доповідь із критикою ЗСУ, вирішила передати її на перевірку незалежним експертам. Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur, передає УНН.
Деталі
У доповіді заявлялося, що українські військові розміщують свої бази, штаби та озброєння серед цивільних об'єктів, звідки не евакуювали населення. У результаті російські обстріли супроводжуються великою кількістю збитків для мирних жителів.
Доповідь викликала незадоволення не лише в Україні, а й у низці західних ЗМІ. Але Amnesty від своїх висновків вирішила не відмовлятися. А тепер, враховуючи резонанс, все ж таки вирішила піддати свої висновки перевірці.
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"Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб отримати уроки і покращити нашу роботу в галузі прав людини", - заявили в організації.
В організації шкодують, що пресреліз, присвячений дослідженню, оприлюднили без достатнього контексту.
"У ньому не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним військовим злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International", - вважають правозахисники.
Раніше
Неурядова організація Сполученого Королівства Amnesty International у своєму першому звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях, у спробі відобразити російське вторгнення.
Українські високопосадовці негативно відреагували на таку заяву проти України.