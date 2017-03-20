АМКУ рассматривает дело по "Борисполю" о предоставлении скидок только одной авиакомпании

"У нас в настоящее время есть жалобы и рассматривается дело по аэропорту "Борисполь" как раз о предоставлении скидок одному субъекту и не предоставлении скидок другим", - рассказал он.

По словам Ю.Терентьева, АМКУ сегодня изучает вопрос о том, насколько такая практика аэропорта была обоснованной и не дискриминационной.

Как сообщал УНН, АМКУ примет решение относительно возможных злоупотреблений мобильных операторов с региональными тарифами в июле-августе.