АМКУ розглядає справу щодо “Борисполя” про надання знижок лише одній авіакомпанії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Антимонопольний комітет України розглядає справу стосовно міжнародного аеропорту “Бориспіль” про надання тільки одній авіакомпанії знижок. Про це повідомив під час інтернет-конференції голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає кореспондент УНН.
“У нас на даний час є скарги і розглядається справа по аеропорту „Бориспіль“ якраз щодо надання знижок одному суб’єкту і не надання знижок іншим суб’єктам”, — розповів він.
За словами Ю.Терентьєва, АМКУ на сьогодні вивчає питання стосовно того, наскільки така практика аеропорту була обґрунтованою і не дискримінаційною.
Як повідомляв УНН, АМКУ ухвалить рішення щодо можливих зловживань мобільних операторів з регіональними тарифами у липні-серпні.