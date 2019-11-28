АМКУ исследовал цены на рынке курятины

Исследовалось 5 компаний в период с 2016 по 2018 годы, а именно:



“МХП” (ТМ Наша Ряба)



ООО “Агро-Овен” (ТМ Золотко)



ЧАО “Владимир-Волынской птицефабрики” (ТМ Эпикур)



ООО “Комплекс-Агромарс” (ТМ Гавриловские цыплята)



ООО “Птицекомплекс Днепровский” (ТМ Знатная курица).



АМКУ говорит, что подорожание продукции состоялось летом 2017 года и приводит таблицу колебаний цен.

Так, в период июль-сентябрь 2017 года больше всего цены выросли в “Агро-Овен” (ТМ Золотко) и “Владимир-Волынской птицефабрики” (ТМ Эпикур) до 50-55 грн/кг. Крупнейший игрок рынка — МХП (ТМ Наша Ряба) держал цены посередине, 40-45 грн/кг.

Всего, по данным АМКУ, в этот период без предварительного сговора выросли цены во всех главных производителей. Причины такого явления Комитет не объясняет. Вместо него это делает Ассоциация “Союз птицеводов”. Они напоминают, что в 2017 году на подорожание производства курятины повлияло: