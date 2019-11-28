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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 16290 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104302 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 79975 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104193 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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5 марта, 17:33 • 146725 просмотра

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АМКУ исследовал цены на рынке курятины

АМКУ исследовал цены на рынке курятины

Киев  •  УНН

 • 10754 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Антимонопольный комитет проанализировал оптово-отпускные цены производителей курятины, передает УНН.

Исследовалось 5 компаний в период с 2016 по 2018 годы, а именно:

  • “МХП” (ТМ Наша Ряба)
  • ООО “Агро-Овен” (ТМ Золотко)
  • ЧАО “Владимир-Волынской птицефабрики” (ТМ Эпикур)
  • ООО “Комплекс-Агромарс” (ТМ Гавриловские цыплята)
  • ООО “Птицекомплекс Днепровский” (ТМ Знатная курица).

АМКУ говорит, что подорожание продукции состоялось летом 2017 года и приводит таблицу колебаний цен.

Так, в период июль-сентябрь 2017 года больше всего цены выросли в “Агро-Овен” (ТМ Золотко) и “Владимир-Волынской птицефабрики” (ТМ Эпикур) до 50-55 грн/кг. Крупнейший игрок рынка — МХП (ТМ Наша Ряба) держал цены посередине, 40-45 грн/кг.

Всего, по данным АМКУ, в этот период без предварительного сговора выросли цены во всех главных производителей. Причины такого явления Комитет не объясняет. Вместо него это делает Ассоциация “Союз птицеводов”. Они напоминают, что в 2017 году на подорожание производства курятины повлияло:

  • рост цен на корма на 17%;
  • рост цен на коммунальные услуги на 10%;
  • рост цен на горюче-смазочные материалы на 30%;
  • повышение заработных плат в секторе более чем на 25%;
  • обесценивания национальной валюты по отношению к евро более чем на 20% (а это прямое влияние на стоимость ветеринарных препаратов, витаминов, кормовых добавок, оборудования, закупаемого преимущественно в европейских производителей).
Украинские Национальные Новости

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