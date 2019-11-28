АМКУ исследовал цены на рынке курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Антимонопольный комитет проанализировал оптово-отпускные цены производителей курятины, передает УНН.
Исследовалось 5 компаний в период с 2016 по 2018 годы, а именно:
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- “МХП” (ТМ Наша Ряба)
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- ООО “Агро-Овен” (ТМ Золотко)
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- ЧАО “Владимир-Волынской птицефабрики” (ТМ Эпикур)
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- ООО “Комплекс-Агромарс” (ТМ Гавриловские цыплята)
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- ООО “Птицекомплекс Днепровский” (ТМ Знатная курица).
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АМКУ говорит, что подорожание продукции состоялось летом 2017 года и приводит таблицу колебаний цен.
Так, в период июль-сентябрь 2017 года больше всего цены выросли в “Агро-Овен” (ТМ Золотко) и “Владимир-Волынской птицефабрики” (ТМ Эпикур) до 50-55 грн/кг. Крупнейший игрок рынка — МХП (ТМ Наша Ряба) держал цены посередине, 40-45 грн/кг.
Всего, по данным АМКУ, в этот период без предварительного сговора выросли цены во всех главных производителей. Причины такого явления Комитет не объясняет. Вместо него это делает Ассоциация “Союз птицеводов”. Они напоминают, что в 2017 году на подорожание производства курятины повлияло:
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- рост цен на корма на 17%;
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- рост цен на коммунальные услуги на 10%;
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- рост цен на горюче-смазочные материалы на 30%;
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- повышение заработных плат в секторе более чем на 25%;
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- обесценивания национальной валюты по отношению к евро более чем на 20% (а это прямое влияние на стоимость ветеринарных препаратов, витаминов, кормовых добавок, оборудования, закупаемого преимущественно в европейских производителей).
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