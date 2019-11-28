АМКУ дослідив ціни на ринку курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Антимонопольний комітет проаналізував оптово-відпускні ціни виробників курятини, передає УНН.
Досліджувалося 5 компаній в період з 2016 по 2018 роки, а саме:
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- “МХП” (ТМ Наша Ряба);
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- ТОВ “Агро-Овен” (ТМ Золотко);
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- ПрАТ “Володимир-Волинської птахофабрики” (ТМ Епікур);
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- ТОВ “Комплекс-Агромарс” (ТМ Гаврилівські курчата);
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- ТОВ “Птахокомплекс Дніпровський” (ТМ Знатна курка).
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АМКУ каже, що здорожчання продукції відбулось влітку 2017 року та наводить таблицю коливань цін.
Так, в період липень-вересень 2017 року найбільше ціни зросли у “Агро-Овен” (ТМ Золотко) та “Володимир-Волинської птахофабрики” (ТМ Епікур) до 50-55 грн/кг. Найбільший гравець ринку — МХП (ТМ Наша Ряба) тримав ціни посередені, 40-45 грн/кг.
Загалом, за даними АМКУ, в цей період без попереднього зговору зросли ціни у всіх головних виробників. Причини такого явища Комітет не пояснює. Замість нього це робить Асоціація “Союз птахівників”. Вони нагадають, що у 2017 році на здорожчання виробництва курятини вплинуло:
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- зростання цін на корми на 17%;
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- зростання цін на комунальні послуги на 10%;
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- зростання цін на паливно-мастильні матеріали на 30%;
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- підвищення заробітних плат в секторі більш ніж на 25%;
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- знецінення національної валюти щодо євро більш ніж на 20% (а це прямий вплив на вартість ветеринарних препаратів, вітамінів, кормових добавок, обладнання, що закуповується переважно в європейських виробників).
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