АМКУ будет очень сложно в суде доказать правомерность штрафов против операторов рынка горючего - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Решение АМКУ, которым ведущих операторов рынка горючего оштрафовали за якобы совершение антиконкурентных действий в рамках так называемого "бензиновой дела", не имеют ничего общего с тем, как операторы формируют цены. Более того, ни одного факта сговора между трейдерами АМКУ доказано так и не было. Об этом УНН заявил президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.
Поэтому, в случае обжалования решения АМКУ в судебном порядке, Комитету доказать правомерность своих действий будет крайне сложно, считает эксперт.
"Ни одного факта сговора Антимонопольным комитетом доказано не было. И я вас уверяю, что даже в наших так называемых судах, будет сложно доказать то, чего не было.
Такое впечатление, что сегодня в Украине больше нечем заняться", - сказал он.
Напомним, как сообщал УНН, АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325 тыс 103 грн. за согласованные действия на рынке.
В ОККО, WOG и СОКАР заявили, что будут обжаловать.
В сеть АЗС "Параллель" по этому поводу отметили, что выборочные санкции со стороны АМКУ в "бензиновом деле" приведут к ухудшению бизнес-климата в стране.