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15 марта, 19:03 • 112019 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157443 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132285 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125210 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109806 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104001 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100449 просмотра

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АМКУ будет очень сложно в суде доказать правомерность штрафов против операторов рынка горючего - эксперт

АМКУ будет очень сложно в суде доказать правомерность штрафов против операторов рынка горючего - эксперт

Киев • УНН

 • 9161 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Решение АМКУ, которым ведущих операторов рынка горючего оштрафовали за якобы совершение антиконкурентных действий в рамках так называемого "бензиновой дела", не имеют ничего общего с тем, как операторы формируют цены. Более того, ни одного факта сговора между трейдерами АМКУ доказано так и не было. Об этом УНН заявил президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.

Поэтому, в случае обжалования решения АМКУ в судебном порядке, Комитету доказать правомерность своих действий будет крайне сложно, считает эксперт.

"Ни одного факта сговора Антимонопольным комитетом доказано не было. И я вас уверяю, что даже в наших так называемых судах, будет сложно доказать то, чего не было.

Такое впечатление, что сегодня в Украине больше нечем заняться", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325 тыс 103 грн. за согласованные действия на рынке.

В ОККО, WOG и СОКАР заявили, что будут обжаловать.

В сеть АЗС "Параллель" по этому поводу отметили, что выборочные санкции со стороны АМКУ в "бензиновом деле" приведут к ухудшению бизнес-климата в стране.

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