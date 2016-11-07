АМКУ буде дуже складно у суді довести правомірність штрафів проти операторів ринку пального - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Рішення АМКУ, яким провідних операторів ринку пального оштрафовано за начебто вчинення антиконкурентних дій в рамках так званої “бензинової справи”, не мають нічого спільного до того, як оператори формують ціни. Більше того, жодного факту змови між трейдерами АМКУ доведено так і не було. Про це УНН заявив президент Асоціації “Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України” Леонід Косянчук.
Тому, у разі оскарження рішення АМКУ у содовому порядку, Комітету довести правомірність свого своїх дій буде вкрай складно, вважає експерт.
“Жодного факту змови Антимонопольним комітетом доведено не було. І я вас запевняю, що навіть у наших так званих судах, буде складно довести те, чого не було.
Таке враження, що сьогодні в Україні більше немає чим зайнятися”, — сказав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 204 млн 325 тис 103 грн. за узгоджені дії на ринку.
В ОККО, WOG та СОКАР заявили, що оскаржуватимуть.
У мережа АЗС “Паралель” з цього приводу зазначили, що вибіркові санкції з боку АМКУ у “бензиновій справі” призведуть до погіршення бізнес-клімату в країні.