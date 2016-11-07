АМКУ буде дуже складно у суді довести правомірність штрафів проти операторів ринку пального - експерт

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Рішення АМКУ, яким провідних операторів ринку пального оштрафовано за начебто вчинення антиконкурентних дій в рамках так званої “бензинової справи”, не мають нічого спільного до того, як оператори формують ціни. Більше того, жодного факту змови між трейдерами АМКУ доведено так і не було. Про це УНН заявив президент Асоціації “Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України” Леонід Косянчук.