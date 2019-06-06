Американца осудили за смертельное ДТП на столичной Борщаговке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Гражданина США приговорили к 5 годам лишения свободы за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП на столичной Борщаговке, в результате которой погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы, передает УНН.
Так, ДТП произошло 20 декабря 2018 года на ул. Леся Курбаса в Святошинском районе Киева.
"Водитель автомобиля Mercedes-Benz A150, двигаясь с превышением максимально допустимой скорости, врезался в автобус, который выезжал с остановки общественного транспорта "Станция Борщаговка", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пассажир Mercedes-Benz от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Тело погибшей спасателям пришлось доставать с помощью спецсредств.
"Приговором Святошинского районного суда г. Киева от 05.06.2019 виновника смертельного ДТП, 28-летнего гражданина США, приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся трактор.