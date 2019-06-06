Американця засудили за смертельну ДТП на столичній Борщагівці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Громадянина США засудили до 5 років позбавлення волі за скоєння у стані алкогольного сп’яніння ДТП на столичній Борщагівці, внаслідок якої загинула людина. Про це повідомила прес-служба прокуратури столиці, передає УНН.
Так, ДТП сталася 20 грудня 2018 року на вул. Леся Курбаса у Святошинському районі Києва.
"Водій автомобіля Mercedes-Benz A150, рухаючись з перевищенням максимально допустимої швидкості, врізався в автобус, який виїжджав із зупинки громадського транспорту "Станція Борщагівка", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП пасажир Mercedes-Benz від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди. Тіло загиблої рятувальникам довелося діставати за допомогою спецзасобів.
"Вироком Святошинського районного суду м. Києва від 05.06.2019 винуватця смертельної ДТП, 28-річного громадянина США, засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, у Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся трактор.