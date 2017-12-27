Американцы тратят около 16 млрд долл на нежелательные подарки каждый год
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Каждый американец ежегодно получает по крайней мере один нежелательный подарок, средняя стоимость которого составляет около 49.5 долл. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного британской компанией Pureprofile, передает УНН.
В опросе приняли участие 2000 американцев.
Таким образом, по подсчетам исследователей, в общем американцы ежегодно тратят около 16 млрд на нежелательные подарки.
Причем 7% опрошенных признались, что намеренно дарили нежелательные подарки. Почти четверть опрошенных рассказали, что худшие подарки они получили от друзей, и лишь 5% заявило, что плохие подарки дарили их боссы.
Из всех полученных подарков, которые не пришлись по вкусу, 46% респондентов назвали одежду и аксессуары, а также предметы домашнего обихода, косметику и духи. И наоборот, музыкальные товары оказались одними из самых безопасных подарков, лишь 3% американцев отнесли к нежелательным подарки этой категории.
Как сообщал УНН, жители Киевщины больше денег тратят на алкоголь, табак и сладости.